كلوب: قضيت 48 عاما وسط الروائح الكريهة

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وتحدث كلوب بطريقته الخاصة في تصريحات لمجلة (كيكر شبورتس) الألمانية التي تحتفل بالذكرى المئوية لإصدارها، بشأن كيف سيصبح الحال لو أن هناك مزيدا من التسامح واللعب النظيف والتفاهم بين الناس حول العالم.واعتبر كلوب أن العالم ينبغي أن يصبح مثل غرفة خلع ملابس اللاعبين، وقال «لا أتحدث عن رجال يرتدون ملابسهم الداخلية، ولكن حول ثقافات مختلفة في نفس المستوى، لا توجد أي خلافات».
وتابع كلوب الذي وصف نفسه بأنه أحد أكبر الرومانسيين في عالم كرة القدم «أنا في الثالثة والخمسين، لقد جلست في غرف خلع ملابس تفوح منها رائحة العرق والروائح الكريهة طوال 48 عاما. بالتأكيد كرة القدم تربط بين الناس، كرة القدم ليست جنة ولكنها مثال جيد جدا في العديد من الجوانب».
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