شكرا لقرائتكم خبر تحقيق فوري بأحداث مباراة سان جيرمان وباشاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت أمس مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، بإدارة طاقم حكام جديد، فيما قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) فتح تحقيق فوري شامل بشأن ما حدث خلال المباراة التي لم تستكمل أمس الأول.

وانسحب الفريق التركي من أرض الملعب بعد أقل من 20 دقيقة من بداية المباراة، بداعي التعرض لتعليق يحمل كلمة عنصرية من قبل الحكم الرابع.

وغادر باشاك شهير أرضية الملعب خلال الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بعد مناقشات مطولة مع طاقم التحكيم الروماني، حيث احتج لاعبو الفريق التركي على تعليقات من جانب الحكم الرابع تحمل كلمات عنصرية قد وجهها لمساعد مدرب باشاك، الكاميروني بيير ويبو، قبل أن يحصل ويبو على البطاقة الحمراء ويطرد.

على الصعيد نفسه أدان المدير الفني لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، يوليان ناجلسمان، الأحداث العنصرية التي شهدتها المباراة.

وأوضح ناجلسمان أنه لم يلحظ الموضوع في البداية وأنه سمع خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه إهانات.

وأضاف «أدين هذا بأشد العبارات، نحن نعيش في مجتمع متعدد الألوان، وهذا شيء جيد أيضا، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الأمر لا في الملعب ولا في أي مكان آخر».