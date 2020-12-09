مدرب الأرجنتين يفارق الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمس الأول، وفاة المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، أليخاندرو سابيلا عن عمر يناهز 66 عاما.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني في بيان «فقدنا لاعبا ومدربا وشخصا رائعا».

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط السابق كان يتلقى العلاج من مشكلات في القلب والكلى والجهاز التنفسي في عيادة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس منذ نحو أسبوعين.

وكان سابيلا قاد المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الألماني 0-1.

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه بانستقرام «أليخاندرو كان شخصا رائعا، وكان

محترفا استثنائيا ترك بصمة في مسيرتي وتعلمت منه الكثير».

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عبر تويتر «أليخاندرو سابيلا كان رجلا يتمتع بالمكانة العالية والإيمان والمبادئ، وهذا ما أظهره بنفسه على الملعب، لاعبا ومدربا».

ولعب سابيلا في إنجلترا لفريقي شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد وبعدها انتقل للعب في إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني وجريميو بورتو أليجري البرازيلي.

وبعدها عاد إلى إستوديانتس كمدرب للفريق وقاده للفوز بلقب كأس الليبرتادوريس في 2009، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني في 2011.