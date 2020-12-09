شكرا لقرائتكم زد يحقق الفوز الوحيد بمباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في الممتاز ب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى عن تحقيق فوز وحيد فى الثمانى مباريات حيث نجح فريق زد بقيادة أسامة نبيه فى تحقيق فوزه الأول على النجوم بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 5 نقاط بينما استمر النجوم فى مؤخرة جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع السويس فى الجولة الماضية .

وجاءت باقى نتائج المجموعة تعادل بتروجت على ملعبه مع الترسانة سلبيا ليرتفع رصيد الفريقين إلى 5 نقاط فى صدارة المجموعة، وعلى ملعبه بمصر الجديدة فقد النصر نقطتين ثمينتين أمام الزرقا بعدما تقدم بهدفين نظيفين فى الشوط الأول إلا أن أبناء سمير موسى استطاعوا العودة بإحراز هدفين متتاليين فى الشوط الثانى ليخطفوا تعادل مثير .

كما استطاع جمهورية شبين تحقيق أول نقطة له فى الموسم بالتعادل على ملعبه أمام القناة، كما استمر الداخلية فى سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بورتو السويس الصاعد حديثا للدرجة الثانية، بينما تعادل منتخب السويس مع كوكاكولا سلبيا، فى الوقت الذى خطف فيه طنطا نقطة التعادل أمام سرس الليان بهدفين لمثليهما