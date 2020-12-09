شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مواعيد ربع نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، وذلك يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، بحيث تقام يوم 21 ديسمبر مباراتان، حيث يلتقي الظفرة مع الشارقة على استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 16:50، فيما يلتقي بني ياس مع الوصل على استاد بني ياس الساعة 19:45، وفي يوم 22 ديسمبر تقام مباراتان فيلتقي شباب الأهلي مع الإمارات على استاد راشد الساعة 16:45، بينما يواجه النصر عجمان على استاد آل مكتوم الساعة 19:45.

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