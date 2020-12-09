شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب والسعدي يزوران مؤمن زكريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، لاعب الفريق السابق، مؤمن زكريا، في منزله لمؤازرته ودعمه في محنته المرضية، ورافق الخطيب في زيارته الإعلامي يعقوب السعدي، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع رئيس الأهلي.

وكان مؤمن زكريا قد حضر مؤخراً نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كان أول من رفع الكأس، التي توج بها «نادي القرن» على حساب الزمالك في استاد القاهرة، بعد الفوز 2-1.

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