شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يشهد ختام جائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء، ختام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2020، التي اختتمت فعالياتها، بالوثبة في العاصمة أبوظبي، وأقيمت على مدار 7 أيام، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر سموه منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت لمسافة 8 كم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة في الفترة المسائية، كما شهد السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

وشهد اليوم الأخير في جائزة زايد الكبرى للهجن منافسات قوية بين نخبة المطايا؛ من أجل الفوز بالرموز الغالية التي خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين.

وحلقت «أبابيل» لمحمد راشد الكتبي بالناموس في الشوط الرئيسي الأول، وتوجت بسيف الحول المفتوح، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم، ونجحت «أبابيل» في التفوق على منافساتها لتحرز المركز الأول وأغلى رموز المهرجان، بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كم في زمن قدره 12.25.07 دقيقة.

وانتزع «خلاب» لسعيد بن أحمد الفلاحي ثاني رموز اليوم الختامي، وفاز ببندقية الزمول المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إضافة إلى مليوني درهم، بزمن قدره 12.38.06 دقيقة، وطارت «مياسة» لفرج علي الظاهري بناموس الشوط الثالث وسيف الحول المحليات، ومليونين ونصف المليون درهم، بجدارة ووصلت أولاً بزمن 12.25.01 دقيقة.

وأهدى «مفرج» محمد بن ناصر المري الناموس، وانتزع الرمز الرابع، وتوج ببندقية الزمول المحليات، مسجلاً توقيتاً قدره 12.32.09 دقيقة، وفي الشوط الخامس من منافسات الحول المحليات لفئة الإنتاج الذي أدرجته اللجنة المنظمة في السنوات الأخيرة لتشجيع الملاك على الإنتاج، استطاعت «شواهين» لحمد بن نهيان العامري انتزاع سيف الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم.

ونال شعار سلطان سعيد المنصوري الناموس وبندقية الزمول المحليات الإنتاج في الشوط السادس عن طريق «الشقردي» الذي احتل المركز الأول بزمن قدره 12.48.05 دقيقة، وأهدى «وزن» شعار مبارك محمد العامري الناموس وسيف الحول المهجنات الإنتاج في الشوط السابع، فيما اختتمت المنافسات بالشوط الثامن المخصص للزمول المهجنات الإنتاج والتي أحرز لقبها «شاهين» لسعيد حمد الدرعي وبندقية الشوط، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم..

وشهدت أشواط الفترة الصباحية، لمنافسات الحول والزمول، فوز «مهمة» لمحمد صالح العامري بأول الأشواط للحول المحليات بتوقيت قدره 12:52:06 دقيقة، وتصدرت «حفلة» لزايد ساري المرزوعي الشوط الثاني للحول المهجنات محققة الناموس بتوقيت قدره 12:48:07 دقيقة، وأهدى «شاهين» مالكه سويد مسيعد المنصوري ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت قدره 13:00:02 دقيقة، وحصدت «مانهاب» ناموس الشوط السادس للحول المهجنات، وتألقت «تراحيب» لسعيد جابر عبدالله محمد وأحرزت ناموس الشوط السابع.

وثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الدعم الكبير والرعاية المستمرة من قيادة الدولة الرشيدة، وهو ما كان له أكبر الأثر في التطور المستمر والدائم والذي تشهده رياضة الأصايل على مستوى الدولة وفي مختلف ميادين السباقات، وفي زيادة الاهتمام بالرياضات التراثية من أبناء الدولة من ملاك الهجن.

وقدّم الشيخ سلطان بن حمدان التهنئة إلى جميع الفائزين بالمهرجان، مؤكداً أن التواجد والحضور والمشاركة يعتبر ناموساً لكل ملاك الهجن للقيمة الكبيرة التي تمثلها جائزة زايد الكبرى؛ كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأوضح أن المنافسات تقام كل عام، ولكنها في هذا العام قدمت حضوراً مختلفاً، وأصبحت تحمل أكبر الجوائز وأكبر التجمعات الخاصة برياضة سباقات الهجن، وهو ما أضاف الكثير للسباقات التي أقيمت على مدار 204 أشواط وشهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في منافسة تراثية تؤكد الاستمرار على نهج الوالد المؤسس، مضيفاً أن السباقات التي تحتضنها الوثبة باتت علامة فارقة في ميادين سباقات الهجن في المنطقة، ودليلاً على التفاف الأشقاء من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون وعلى مدار عقود ساهم خلالها في تحقيق الأهداف المنشودة بالتمسك بالتراث ورياضة الآباء والأجداد.