موسيماني: غناء جماهير الأهلي لي يعني الكثير من الحب والثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن رؤية غناء جماهير الفريق الأحمر له خلال التدريبات، أصابه بالقشعريرة، مشيراً إلى أنه يحب جماهير النادي.

وقال موسيماني في تصريحات خلال مقطع فيديو نشره "كاف": "من لا يريد أن يكون محبوباً، وأنا أحب الجماهير أيضاً، كان الأمر رائعاً عندما شاهدت جماهير الأهلي للمرة الأولى التي رأيتهم فيها هنا في التدريب".

وأضاف: "كانوا يغنون لنا، يغنون لي تحديداً، كان ذلك رائعاً ولا يُصدق، أصابني ذلك بالقشعريرة، أشعر بالتقدير لذلك شكرتهم وألقيت عليهم التحية لأنهم خصصوا جزء من وقتهم ليأتوا إلى هنا".

وتابع موسيماني: "غنوا لنا وهذا يعني الكثير من الحب، والإيمان والثقة، كي أكون صريحاً كانت تلك أول مرة أراهم بها، كنت أراهم بشكل فردي في الشوارع".

واختتم المدير الفني للنادي الأهلي: "لدي بعض المعرفة عنهم لأنني زرت القاهرة مرتين ورأيت ماذا يفعلون، ولكن منذ قدومي إلى هنا لم أراهم، لذلك أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها ونراهم يعودون ان شاء الله".