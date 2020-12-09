مصدر لمصراوي: الزمالك يرحب بخوض مواجهتي بطل تشاد في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن موافقتهم على خوض مباراتي الفريق بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام جازيللي بطل تشاد في مصر.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن النادي وافق على إقامة مباراتي دوري أبطال إفريقيا أمام بطل تشاد في مصر بعد موافقة منافسه على الأمر.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الزمالك رحبت بتحمل نفقات إقامة الفريق في مصر خلال تلك الفترة من أجل خوض المباراتين في مصر الأمر الذي سيمنح الفريق جانب من الراحة لعدم السفر إلى تشاد.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وجازيللي 22 أو 23 ديسمبر، على أن يكون لقاء العودة 5 أو 6 يناير من العام القادم.