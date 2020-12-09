اهتمام بريطانية بتصريحات حارس الاهلي “محمد الشناوي” حول رفضه لعرض ليفربول

أكد قائد الأهلى المصري، محمد الشناوي أنه سيرفض أى عروض حالية، حتى إذا كانت من ليفربول الإنجليزي، من أجل البقاء داخل القلعة الحمراء، وذلك خلال تصريحات أدلى بها للإعلامي عمرو أديب فى برنامج “حكاية“.

وأبرزت صحيفة الميرور البريطانية، تصريحات الشناوى التي أكد خلالها أنه سيرفض أي عرض، حتى ولو كان من ليفربول من أجل الاستمرار مع الأهلى.

وكان قد ارتبط الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، بالانضمام إلى ليفربول في 2019، عندما كان يبحث الريدز عن حارس بديل بعد رحيل البلجيكي “سيمون مينيوليه”، لكنهم استقروا على ضم الإسباني “أدريان” حارس مرمى وست هام يونايتد السابق.

وعندما طلب عمرو أديب ردًا من الشناوي، حول ما إذا تلقى عرضًا من ليفربول خلال الفترة المقبلة، أجاب الدولى المصري، قائلًا: “أنا باقٍ في الأهلي وهدفي هو المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “هدفنا هو تحقيق شىء مميز فى كأس العالم للأندية وليس مجرد المشاركة فيها، لن أغادر الأهلى أبدًا دون موافقة النادي”.

ولعب محمد الشناوى دوراً كبيرًا ورئيسيًا فى تتويج الأهلي بالثلاثية التاريخية هذا الموسم؛ الدورى المصرى، دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر.