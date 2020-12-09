يوفنتوس يؤكد مزاعم مينو رايولا ويبدأ مداعبة بوجبا بعد خروج مانشستر يونايتد من دوري الابطال

أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتشي أن الجميع في البيانكونيري يحبون نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عودته من جديد ستكون مكلفة بعض الشيء.

ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، وانتقل إلى مانشستر يونايتد، لكنه يمر حاليًا بفترات صعبة، دفعت وكيله أعماله الهولندي الإيطالي، مينو رايولا لتأكيد رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وودع مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلتحق ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حل ثالثًا في المجموعة الثامنة عقب الخسارة أمام لايبزيج الألماني.

وبسؤال باراتيتشي، عما إذا كان يوفنتوس مهتمًا بضم بوجبا، أجاب في تصريحات لشبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية، قائلًا: “هذا ليس السؤال الصحيح، أعتقد أنه سيكون مكلفًا إلى حد ما”.

مضيفًا: “نحن نحبه كثيرًا، ونعلم أنه لاعب رائع، لكنه الآن في مانشستر يونايتد“.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ارتبط بالعودة إلى يوفنتوس فور تولي آندريا بيرلو مسؤولية تدريب السيدة العجوز في الصيف الماضي.