بث مباشر | مشاهدة ليفربول وميتييلاند في دوري ابطال اوروبا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وميتييلاند في اهم مباريات اليوم الاربعاء 9-12-2020 في الجولة السادسة والاخيرة من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “ليفربول وميتييلاند” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة ليفربول وميتييلاند على ملعب أم سي أيتش بمدينة هيرنينج الدنماركية، بإدارة من الحكم الفرنسي “فرونسوا ليتيزكي”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ضمن ليفربول التأهل إلى دور ثمن النهائي على رأس المجموعة، بفوزه على أياكس في الجولة الماضية، وحقق الريدز 4 انتصارات في دور المجموعات بينما خسر مباراة واحدة امام اتالانتا.

وترك ليفربول الصراع على البطاقة الثانية بين اتالانتا واياكس، إذ يمتلك الفريق الايطالي 8 نقاط في المركز الثاني بينما يأتي في المركز الثالث الفريق الهولندي بـ7 نقاط قبل مواجهتهما الحاسمة الليلة في نفس التوقيت.

في المقابل فقد ميتييلاند فرصة التأهل بشكل رسمي من الجولة الماضية بعدما تعادل امام “اتالانتا” ليتحصل على نقطته الوحيدة والأولى في المسابقة، وقبلها كان قد تلقى 3 هزائم.

ويتواصل غياب الحارس البرازيلي أليسون عن صفوف ليفربول بالإضافة إلى “تياجو ألكانتارا وجو جوميز وجيمس ميلنر وتشامبرلين وشاكيري وفان دايك” بسبب الإصابة، في المقابل تكمن ابرز غيابات ميتييلاند في نجمه المصاب “بيوني سيستو”.

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