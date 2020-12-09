الامارات | رسمياً.. مباريات ربع نهائي الكأس في 21 و22 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مباريات ربع نهائي الكأس في 21 و22 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم المواعيد الرسمية لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، وذلك يومي 21 و22 الجاري. وتقام يوم الإثنين 21 الجاري مباراتان، حيث يلتقي الظفرة مع الشارقة على ستاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة الساعة 16:50، فيما يلتقي بني ياس مع الوصل على ستاد نادي بني ياس الساعة 19:45.

وفي يوم الثلاثاء 22 الجاري، تقام كذلك مباراتان حيث يلتقي نادي شباب الأهلي دبي مع نادي الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 16:45، بينما يواجه النصر عجمان على ستاد آل مكتوم الساعة 19:45.

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