الامارات | مدرب الظفرة: شباب الأهلي ليس "إيغور خيسوس فقط"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: شباب الأهلي ليس "إيغور خيسوس فقط" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الظفرة، الصربي الكسندر فليسوفيتش إن منافسهم في لقاء الغد فريق شباب الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين وليس فقط "المهاجم البرازيلي ايغور خيسوس الذي ظهر بصورة قوية منذ انضمامه إلى شباب الاهلي بداية الموسم الجاري.

واعترف فليسوفيتش في الموتمر الصحافي اليوم بان المواجهة لن تكون سهلة على الاطلاق، وقال: "نحن نعرف أننا سنواجه فريق مميز وقوي وسنرى ما سيحدث داخل الملعب، علينا أن ننسى آخر مباراتين خضناهما وأن نركز على مواجهة الغد لأن هذا تحدي جديد".

وحول الغيابات في صفوفه، أوضح مدرب الظفرة أن الغيابات أصبحت سمه أساسية للفريق وصلت لحد التأقلم معها، وقال: "سنفتقد في هده المباراة لخدمات كلاً من ياسين البخيت وخالد الدرمكي ومسلم فايز وسلطان الغافري وعمران الجساسي وسهيل المنصوري بسبب الاصابة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news