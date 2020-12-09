الامارات | "فيفا" والأمم المتحدة يطلقان حملة ضد التلاعب بنتائج المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" والأمم المتحدة يطلقان حملة ضد التلاعب بنتائج المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 ديسمبر 2020

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم حملة لتشجيع الرياضة على مناهضة التلاعب بنتائج المباريات.

وذكر الاتحاد الدولي أن الحملة "تهدف إلى تعزيز معرفة اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالمنصات السرية المتاحة للإبلاغ عن الأساليب المتبعة من جانب المشتبه بهم في التلاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص في كرة القدم للإبلاغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة في ذلك (التلاعب)."

وأبدى العديد من اللاعبين والمسؤولين، ومن بينهم بيبيانا شتاينهاوس التي تعد أول سيدة ألمانية تحترف التحكيم، دعمهم للحملة.

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