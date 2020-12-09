شكرا لقرائتكم خبر عن «رايولا»: دورى أبطال أوروبا يحسم مصير «هالاند» مع دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مينو رايولا، وكيل إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، عن مستقبل اللاعب وارتباطه بمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية: «حقق هالاند بداية رائعة في مسيرته الاحترافية.. كان من الجيد حقًا العمل معه، ورؤية الإمكانات التي لديه، كما أننى أشعر بالفخر لرؤيته يتطور».

وأضاف: «هالاند مثل إبراهيموفيتش عندما كان عمره 20 عامًا. سولسكاير رجل جيد، لكنه كان مخطئًا عندما قال إن إيرلينج مثل لوكاكو. من الأفضل أن يفكر أولا في إيجاد طريقة لجعل بوجبا يلعب كبطل، بدلا من الحديث عن هالاند».

وأضاف: «رحيل هالاند عن دورتموند؟ لا يمكننى الحديث عن الشرط الجزائى في عقد إيرلينج».

وأتم: «شائعات تقول إن ريال مدريد يريد هالاند؟ هذا ليس جديدًا بالنسبة لى، لكنه سعيد جدًا مع دورتموند. إيرلينج يريد الفوز بدورى الأبطال. عندما يرحل سيكون ذلك من أجل الطموح وليس المال».

فيما كشف الوكيل الإيطالى، مينو رايولا، عن اختياره للأفضل بين كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسى قائد برشلونة: «ميسى أو رونالدو.. من تختار؟ أقول على الفور كريستيانو عندما أختار بين الاثنين. أنا من المعجبين للغاية بالنجم البرتغالى».

وأضاف الوكيل الإيطالى: «إبراهيموفيتش يعد كوكبًا في حد ذاته. إنه أكثر لاعب متكامل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم».

وأتم رايولا: «زلاتان لديه موهبة ميسى وقوة إرادة رونالدو. إذا فتح باب التصويت على الكرة الذهبية من قبل الجمهور، أعلم أن إبرا كان سيفوز بالجائزة 8 مرات».