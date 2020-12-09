شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني ينتظم في تدريبات الزمالك الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي.
ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه غدا، في التدريبات الجماعية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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