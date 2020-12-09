شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراجر» يفتح النار على «بوجبا»: تخلصوا من الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الإنجليزى جيمى كاراجر، أسطورة ليفربول، النار على الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وقيمه بوصف لاذع.

وقال كاراجر فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «تخلصوا من بوجبا. لقد كنت أقول ذلك لمدة 12 شهرا».

ثم وصف النجم الفرنسى قائلا: «أعتقد أنه أكثر لاعب رأيته فى حياتى يحظى بتقدير أكبر من إمكانياته. وتم تضخيمه».

كان مينو رايولا، وكيل بوجبا صرح مؤخرا بأن اللاعب يحتاج الرحيل عن مانشستر يونايتد. وأضاف كاراجر: «أعتقد أن الثنائى (بوجبا ورايولا) عار. سننظر جميعا للوكيل الآن ونسأل بوجبا عما يفكر».

وتابع: «الآن هم ليسوا مجرد وكلاء. إنهم بمثابة الوالد والصديق المفضل والمستشار المالى، كما أنهم يحجزون الإجازات ويذهبون مع بعضهم البعض».

وأكد: «بوجبا ورايولا قريبان للغاية. ومينو سيكون أفضل رفيق لبول. لذلك فإن بوجبا يدرك جيدا ما يصرح به وكيله، وإذا كان الأمر غير ذلك، فإن عليه طرده».

وواصل: «مانشستر يونايتد يريد التخلص من بوجبا. لا داعى لخداع النفس، حيث إن سولسكاير يفضل عليه مكتوميناى وفريد فى خط الوسط، ويدفع به عندما يمنح اللاعبين راحة».

وأردف: «هناك فريقان فقط أفضل من يونايتد هما برشلونة وريال مدريد، وعندما أقول أفضل أقصد كوجهة للاعبين المغادرين، فهما يمثلان قمة كرة القدم. يجب تقبل ذلك».

وأطلق كاراجر تحديا بشأن الفرنسى، فقال: «لا توجد فرصة أمام بوجبا كى يشتريه ريال مدريد، أو برشلونة. سأكون مندهشًا مرة أخرى إذا أرادوا ضمه».

فى نفس السياق اهتمت الصحف الإنجليزية برغبة النجم الفرنسى بول بوجبا فى الرحيل عن مانشستر يونايتد بحسب ما أفاد وكيل أعماله مينو رايولا، الذى أكد عدم سعادة لاعبه مع الشياطين الحمر وضرورة مغادرته لقلعة الأولد ترافورد فى شهر يناير المقبل.

وعنونت صحيفة «ميرور»: «اليونايتد غاضب من قنبلة بوجبا عشية المواجهة الأوروبية الحاسمة.. هو غير سعيد ويحتاج لفريق جديد والأفضل انتقال فى يناير بحسب رايولا».

أما صحيفة «ديلى تليجراف» فعنونت: «بوجبا غير السعيد يرغب فى الرحيل عن أولد ترافورد فى نهاية الموسم». وكتبت «ديلى إكسبريس»: «وكيل بوجبا يصر على انتهاء وقته مع اليونايتد».

ومن جانبها عنونت «التايمز»: «الأمر انتهى لبوجبا فى اليونايتد، وكيل أعماله». وبدورها عنونت: «الجارديان: «بوجبا عليه تغيير الفرق.. وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا يطالب بالانتقال عشية الصدام المرتقب لليونايتد».