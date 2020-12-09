شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مروان محسن و«أجايي» عن تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل مروان محسن وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين في «الجيم»، على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

ويعاني «محسن» الإجهاد العضلي، في حين يعاني «أجايي» الإصابة في كاحل القدم، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.