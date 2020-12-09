شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «موسيمانى» مع «طاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

واطمأن «موسيماني» خلال الجلسة على حالة اللاعب، الذي غاب عن مران الفريق الجماعي أمس بسبب الإصابة بجرح في رأسه.

وانتظم «طاهر» في تدريبات الكرة، اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في مستهل مشوار الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.