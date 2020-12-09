شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يفتح تحقيقًا فى واقعة العنصرية بمباراة باريس وباشاك شهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراءات انضباطية بعد رفض لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير إكمال مباراة بدوري الأبطال أمس الثلاثاء، للاحتجاج بعد اتهام الفريق التركي أحد حكام المباراة بالعنصرية.

وقال يويفا اليوم الأربعاء، إنه عين مفتشا «لفتح تحقيق في الواقعة» وقد يسفر التحقيق عن عقوبات ضد الحكم.

وحدثت الواقعة عندما نال الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهير بطاقة حمراء في الدقيقة 13 للاحتجاج على قرار للحكم وزعم الفريق التركي بأن الحكم الرابع الروماني سيباستيان كوليتسكو استخدم لفظا عنصريا للإشارة إلى ويبو.

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب بعد نحو عشر دقائق من المناقشات مع الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان وتأجلت المباراة لتستكمل من الدقيقة 13 اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحكم الرابع كوليتسكو يتحدث الرومانية ويقول للحكم «الشخص الأسود الموجود هناك، اذهب وتعرف عليه، الشخص الأسود الموجود هناك، لا يمكن التصرف بهذه الطريقة»، وذلك عقب اعتراض ويبو على قرار تحكيمي، وكرر ديمبا با مهاجم باشاك شهير البديل سؤاله للحكم الرئيسي هاتيجان «لماذا يقول الزنجي؟».