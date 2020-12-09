شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف كواليس صفقة طاهر محمد طاهر والمفاوضات مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، عن انتقال طاهر محمد طاهر جناح الفريق الذى انتقل إلى الأهلى، قائلاً:"صفقة طاهر بالذات كانت بينى وبين الخطيب شخصيا وكان فى تفهمات وكل الاحترام والود ومخدتش أكتر من ربع ساعة، الصفقة كانت عادلة جدا، وبنود زي الاصابات والكلام ده دى حاجة بتاعة ربنا ومكانش فى الكلام ده نهائي والصفقة عادية مرت باحترام وتبادل اللاعبين مع الأهلى مبنى على الاحترام وأوجه الشكر لمحمود الخطيب على حسن تعامله وأخلاقه وصفقة طاهر مخدتش ربع ساعة مع الخطيب".

فيما أكد محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن كل ما يثار عن صفقة طاهر محمد طاهر هو كلام غير صحيح، قائلا:"الصفقة واضحة ومفيهاش شئ، واللاعب لعب معانا قدام الأهلى، ونفينا خبر اصابته بكورونا، وفى بنود لصالح المقاولون فى حالة تألقه، وكنا متفقين شفهيا أن يكون لنا الأولوية لنا فى التعاقد مع الراحلين عن الأهلى وكانوا بيتصلوا بينا واحنا ضمينا احتياجاتنا".

فيما أكد محسن صلاح، صعوبة الموسم المقبل، بعد موسم مرهق وطويل بالنسبة لذئاب الجبل، قائلا على هامش كلمته فى المؤتمر الصحفى لتقديم الصفقات الجديدة: الموسم الماضي كان مرهق جدا وطويل قدرنا نهزم الصعاب ونحقق حلم المشاركة فى البطولات الأفريقية والموسم المقبل سيكون من أصعب المواسم على الإطلاق، كل الفرق دعمت صفوفها بصفقات قوية، قدرنا نوصل لتوليفة معينة للاعيبة اللى هتدعمنا الموسم المقبل، والفضل فى هذا الأمر يرجع للمهندس محمد عادل وعماد النحاس.

من جانبه قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الأدارة والمشرف على قطاع الكرة:"لولا المساندة القوية من محسن صلاح لما كنا حققنا إنجازات الموسم الماضى، دعم الفريق بكل شيء، ويجب أن أوجه الشكر لعماد النحاس بعد نجاحه فى تحقيق حلك المقاولون بعد غياب 15 سنة عن المشاركة الأفريقية، وأشكر الإعلام على الدعم المستمر".

وأضاف:"نحيى لاعبينا على أدائهم طوال الفترة الماضية، وصلنا لأفريقيا ونتحدث الآن عن المستقبل، وسعداء بالصفقات الجديدة ومن بينهم كابتن الفريق باسم على إبن النادي، لم نكن طامحين للمربع الذهبى فقط ولكن هدفنا مركز متقدم فى البطولة الأفريقية، وقدمنا الاضافات بمجموعة مميزة لتحقيق هذه الأهداف".