شكرا لقرائتكم "وليمة غذاء" تجمع محمد يوسف والجهاز المعاون للبنك الأهلى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام محمد يوسف المدير ألفنى للبنك الاهلى وليمة غذاء للاعبين والجهاز ألفنى والادارى قبل انطلاق الموسم الجديد ، ونشر يوسف صوراً من العزومة عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا :"العائلة الكبيرة وروح الأسرة الوأحدة هو ما يصنع النجاح دائماً..اتوجه بخالص الشكر لكل اعضاء الجهاز ألفنى والادارى والطبى على تلبيه دعوه الغداء"

وأنهى مسئولو نادى البنك الأهلى التعاقد مع التونسى محمد المثنانى، لاعب خط وسط النجم الساحلى السابق، قبل إغلاق باب القيد ، ضمن قائمته ليكون اللاعب الأخير ضمن خطة تدعيمات صفوف ألفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

وقال موقع " foot24 " التونسى، إن محمد المثنانى تعاقد الأحد 6 ديسمبر 2020 بصفة رسمية مع نادى البنك الأهلي، ووقع عقداً مدته موسمين مقابل الحصول على 760 ألف دولار بواقع 380 ألف دولار فى الموسم الوأحد.

وكان مسئولو نادى البنك الأهلى قد رفضوا الحصول على خدمات عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، بسبب تحديد الإدارة البيضاء 5 ملايين جنيه لإتمام رحيل اللاعب بصورة نهائية، وتعرض عمر السعيد، مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، وينتظر الأبيض تعافى اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل العودة للانتظام فى تدريبات ألفريق الأبيض.

المعروف أن محمد المثنانى لعب لأندية الترجى والأفريقى التونسى والجيش القطرى والقادسية السعودي.