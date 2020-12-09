شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس تعديل عقد أحمد فتوح لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أشرف قاسم تعديل عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والذي عاد مؤخرا من الإعارة لفريق سموحة، حيث يحصل أحمد فتوح علي قيمة مالية أقل من زملاءه في الزمالك، مما دفع إدارة الكرة لدراسة تعديل القيمة المالية لعقده لدعمه نفسيا في مشواره الجديد مع الفريق.

ومن المقرر ان يشارك أحمد فتوح في مباراة المقاولون المقبلة أساسيا نظرا لغياب عبد الله جمعة لاصابته بفيروس كورونا ومحمد عبد الشافي الذي يؤدي برنامج تأهيلي منذ اصابته بكسر في الترقوة امام الأهلي في السوبر المحلى.

يتواجد يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب نادى الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها مؤخرًا وجاءت سلبية، ليتعافى من الإصابة بفيروس كورونا التى لحقت به قبل مباراة فريقه والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى جمع بينهما على استاد القاهرة، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتوج الفريق الأحمر باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، ليغيب أوباما عن الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدى قدرة أوباما على المشاركة فى التدريبات الجماعية، من عدمه، حيث سيتواجد اللاعب اليوم فى مقر النادى، من أجل العودة إلى تدريبات الفريق خلال المرحلة الجارية من أجل الاستعداد مع الفريق الأبيض للمواجهات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز.

كما تعافى محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد للتدريبات الجماعية للأبيض، فى الأيام الماضية، بعدما غاب الثنائى منذ مباراة الأهلى وبعدها مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، فى نصف نهائى كأس مصر، والتى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع منافسات البطولة المحلية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، يوم السبت المقبل، ويعد اللقاء بمثابة تحدى لأبناء ميت عقبة لمصالحة الجماهير البيضاء بعد توديع كأس مصر وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى ظل دخول المقاولون اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما نجح فى عبور الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فى نسختها الجارية، بعدما فاز على فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 10/0، لمواجهة نظيره النجم الساحلى فى دور الـ32 من البطولة.