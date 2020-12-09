شكرا لقرائتكم "بيكهام" يشارك فى مران الأهلى للمرة الأولى بعد الشفاء من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ، وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية..يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021 ، ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

ويواجه الأهلي بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.