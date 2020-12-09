الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم طلائع الجيش

كتب: ضياء السقا

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع محمد بسام، حارس نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف "حسن" في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، والبلجيكي ميشيل ياكانوني، مدرب حراس مرمى الأهلي معجب ببسام لأنه من أفضل الحراس في الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع طلائع الجيش".

وواصل الصقر: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائي كأس مصر، وقدّم مستوى جيدًا في المباريات خلال الموسم المنقضي".

ويأتي تفكير الأهلي في تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد رحيل شريف إكرامي لبيراميدز، وتراجع مستوى علي لطفي، وقلة خبرة مصطفى شوبير.