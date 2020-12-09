"حياته مليئة باللحظات المظلمة".. من هو كولتيسكو حكم واقعة مباراة باريس وباشاك شهير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"سباستيان كولتيسكو".. اسم تصدر أغلفة الصحف العالمية اليوم الأربعاء، خاصة التركية والفرنسية، بعدما كان بطل واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي بدوري أبطال أوروبا.

على ملعب الأمراء، استضاف باريس سان جيرمان نظيره باشاك شهير في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انطلقت المواجهة في الموعد المقرر لها (العاشرة مساء الثامن من ديسمبر 2020)، وبعد مرور حوالي 13 دقيقة توقف اللقاء، بعدما أشهر أوفيديو هاتيجان حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجه بييرو ويبو أحد أعضاء الجهاز الفني بالفريق التركي، لاحتجاجه على أحد قرارات الحكم، وبينما يستدعيه الحكم ليشهر في وجه البطاقة الحمراء، صدر من جانب الحكم الرابع عبارة عنصرية.

قالت وكالة "رويترز" إن الواقعة جاءت كالآتي: "يقول كولتيسكو: الأسود هناك.. إنه غير ممكن، اذهب وتعرف عليه.. ذلك الرجل الأسود".

أثار الحادث ردود فعل غاضبة من قبل الجماهير ، كما تضامن لاعبو باريس سان جيرمان مع منافسيهم، ورفضوا استكمال المباراة، وعلى الفور، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله فتح تحقيق شامل في الواقعة، بجانب استئناف ما تبقى من المباراة مساء اليوم الأربعاء بطاقم حكام آخرين.

فمن هو كولتيسكو الحكم الروماني صاحب الأزمة؟

كولتيسكو هو حكم من الدرجة الأولى في رومانيا، خاض أولى مبارياته الرسمية بالدوري الروماني عام 2004، وحصل على رخصة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 2006.

اشتهر الحكم الروماني بقراراته المثيرة للجدل، التي دفعت فيفا لاتخاذ قرار بخفض رتبته إلى الدرجة الثانية عام 2007 قبل أن يعود للدرجة الأولى بعدها بموسم، لكن لم يكن له تاريخ في العنصرية.

في عام 2008، قرر الاتحاد الروماني إزالة اسمه من قائمة الحكام الرسمية، الأمر الذي دفعه للإقدام على الانتحار من شرفة شقته إلا أن الشرطة تمكنت من إيقافه.

في عام 2013، عاد البالغ من العمر 43 عامًا إلى قائمة فيفا الدولية بعد تقاعد ألكساندرو ديكونو، لكن وفقًا للتقارير الرومانية فإن أداءه التحكيمي لم يتحسن، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا" لإدراجه في قائمة الفئة الرابعة (في 29 مباراة دولية أشهر 120 بطاقة صفراء و11 حمراء).

قبل أسبوعين من مباراة باريس وباشاك شهير، كان كولتيسكو بطل واقعة أخرى في مباراة بالدوري الروماني جمعت بين فريقي جاز ميتان ميدياس وستيوا بوخارست (23 نوفمبر)، وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أحد الحكام الرومانيين ويُدعى أدريان بورومبويو، وجه انتقادات لاذعة لمواطنه.

وقال أدريان: "كل حياته المهنية مليئة باللحظات المظلمة، كولتيسكو قد يكون لديه موهبة، لكن ربما ينبغي عليه اختيار مهنة أخرى مثل الموسيقى أو الرقص، في التحكيم ، يجب أن تكون محايدًا ".

وأضاف بورومبويو: "يجب على الجميع أن يفهم أن الأخطاء البشرية مسموح بها، لكن الأمر لم يكن مجرد خطأ بشري في حالة كولتيسكو لسنوات، لا توجد مباراة لا يكون له فيها تأثير مباشر على النتيجة ".

جدير بالذكر أن الحكم الروماني سبق له إدارة مباراة بالدوري المصري جمعت بين بيراميدز والمصري البورسعيدي في الجولة الـ30 لنسخة 2018/2019 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وواقعة طرد لأحمد أيمن منصور.