صنداونز: من يريد لاعبينا يتواصل معنا مباشرةً.. ورفضنا عروض الأهلي لسيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات في نادي صنداونز الجنوب إفريقي، أن ناديه رفض عروض من الأهلي لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو خلال الفترة الماضية.

وأشار سينغ في تصريحات لصحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن الأهلي لم يصل بعروضه إلى المبلغ المتوقع من جانب إدارة صنداونز لإتمام الصفقة.

وقال سينغ: "سيرينو ما زال لاعبًا لصنداونز، الاتفاق مع الأهلي لم يتم في الانتقالات الصيفية".

وأكمل: "رفضنا عروض الأهلي لأنها لم تتناسب مع إمكانيات أفضل لاعب في دوري جنوب أفريقيا".

وأضاف: "هذا الأمر طبيعي في كرة القدم، لأنهم لم يعرضوا المبلغ المتوقع الحصول عليه لإتمام الصفقة".

واختتم: "إذا أراد الأهلي أو أي نادِ آخر ضم أي لاعب لدينا فإن عليهم إتخاذ المسار الصحيح والتفاوض معنا مباشرة ولنتحدث وقتها".