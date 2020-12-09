عبدالحفيظ: مروان يحتاج للدعم.. ولم نحسم موقف بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر يتمتع بشخصية قوية ويجب دعمه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن إدارة النادي تدرس تمديد عقد أكثر من لاعب بينهم محمد شريف.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبد الحفيظ: "الموسم الجديد سيكون قوي وشرس، بعدما قامت أندية الدوري بتدعيم فرقها بالشكل الأمثل".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا دخول الموسم القادم بشكل مميز، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات لتجميع النقاط مبكرا".

وتابع: " نفكر دائما في المستقبل، لدينا أهداف وطموحات جديدة بعد تحقيق إنجاز الثلاثية، علينا الاستعداد جيدًا مع الوضع في الاعتبار أن القادم سيكون أشرس على كافة المستويات".

وأكمل عبدالحفيظ حديثه: "مروان محسن شخصية قوية، نثق فيه، وأي لاعب يجب أن يحظى بالمساندة، ونتمنى من الجميع دعمه ".

وعن القائمة الأفريقية، قال مدير الكرة بالأهلي: "تم قيد 28 لاعبا محليا وإفريقيا، ومن الصعب قيد 40 لاعب ضمن القائمة الإفريقية، قد نستعين ببعض اللاعبين الشباب مثل العربي بدر، محمد شكري، حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا".

وعن تمديد عقد محمد شريف، قال: "هناك اتجاه داخل الأهلي لتمديد عقود بعض اللاعبين، ومنهم محمد شريف".

وحول موقف آليو بادجي، قال: "تم الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات على إعارته، لكن حتى الآن لم يتم نحسـم الأمر كاملًا".