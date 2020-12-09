أحمد سليمان: سأترشح لرئاسة الزمالك.. وآل الشيخ تدخل لدعم النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، خوضه الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء على مقعد الرئيس، مضيفًا أن المجلس السابق تلقى دعمًا من المستشار تركي آل الشيخ لتجديد عقود لاعبيه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة قبل عدة أسابيع، إيقاف مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب مخالفات مالية.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال سليمان: "الزمالك يمتلك كوادر إدارية وفنية، وهناك لجنة تدير النادي حاليًا برئاسة المستشار أحمد بكري، اللجنة تسلمت المهمة في وقت قصير وحاولت تدعيم صفوف الفريق بلاعبين غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم مثل أحمد الشيخ، لكن في رأيي أن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم الماضي كان جيدا".

وأضاف: "المجلس السابق كان لديه مشكلة في مسألة تجديد عقود اللاعبين، والمستشار تركى آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي".

وتابع: "الزمالك نادي كبير والدولة ستدعمه في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان وليس نادي شخصي، ولن تكون هناك أزمات الفترة المقبلة".

وأكمل: "من لا يستطيع إيجاد موارد للزمالك، فعليه أن يتنحى جانبًا، ويأتي من يستطيع جلب أموال للنادي، وهذا رأيي الشخصي، سأخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة وليس للتعيين، وسبق وأن حصدت 17 ألف صوتا في الانتخابات الماضية وأمتلك خبرات إدارية".

وأتم: "وقت الانتخابات سيتم الحديث عن كافة الأمور، أنا من جلبت شركة برزنتيشن سبورت لرعاية النادي، كان الكل يخاف من التعامل معهم، وأنا من أدخلتهم إلى النادي".