شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تدرس تعديل عقود ثلاثي الأهلي العائد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو النادي الأهلي تعديل عقود أبرز اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم الجاري، بعد تألقهم، وفي مقدمتهم ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف.
وتناقش لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالأهلي حاليًا زيادة القيمة المالية بعقود الثلاثي ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف، وتعديل مدة التعاقد، لمزيد من الهدوء والاستقرار داخل الفريق.
ومن المقرر أن يحسم الأهلي في غضون الأيام القليلة المقبلة ملف الثلاثي، في ظل ترحيب اللاعبين بالبقاء في القلعة الحمراء من أجل المنافسة على البطولات.
ويستعد الأهلي للموسم الجديد، الذي سيفتتحه بمواجهة مصر للمقاصة في الدوري الممتاز، في 13 من ديسمبر الجاري، بعد التتويج بالثلاثية في الموسم الماضي.
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