شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من حمدى الصافى لجماهير الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى، أن الفريق يسير بشكل جيد في البرنامج التدريبي استعدادًا للموسم الجديد، بعدما خاض عددًا من المباريات التحضيرية.

وأضاف أن الفريق يطمح في الموسم الحالي للحفاظ على جميع البطولات التي تُوِّج بها سواء الدوري أو الكأس، وكذلك البطولة الإفريقية التي يحمل الفريق لقبها.

ووجّه «الصافي» الشكر إلى جماهير الأهلي التي تساند الفريق بشكل مستمر، مؤكدًا أن دعمها للاعبين مهم للغاية من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

واختتم «الصافي» تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بالثلاثية «الدوري العام- كأس مصر- دوري أبطال إفريقيا»، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الأهلي في تحقيق مثل هذا الإنجاز. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من حمدى الصافى لجماهير الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.