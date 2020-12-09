شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: 598 هدفًا في الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج الإسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 152 مباراة في 20 محافظة، تحت شعار «مصر أولاً ..لا للتعصب».

وأنتهت 132 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 20 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 598 هدف، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفاً ب 63 هدفاً ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل بهدف وحيد من مباراة واحدة خلال منافسات الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب .

يذكر أنه تم تأجيل بعض المباريات في محافظات جنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس والإسماعيلية وأسوان والبحر والأحمر، وكل مباريات الأسبوع لمحافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والغربية والوادي الجديد نظراً لإرتباط بعض المحافظات بإنتخابات مجلس النواب والظروف الجوية السيئة في البعض الأخر، على أن تستكمل كافة المباريات اليوم وغداً.