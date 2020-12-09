شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يجهز الغندور والحضرى لمواجهة سيراميكا فى انطلاقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز عصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربى الثنائى محمد عصام الغندور والوافد الجديد محمد الشحات لاختيار أحدهم لحماية عرين الفريق فى مباراة سيراميكا فى ظل إصابة أحمد يحيى حارس الانتاج الحربى بقطع فى الغضروف ورحيل عامر عامر.

وحسم مسئولو الإنتاج الحربى مع نظرائهم فى سيراميكا كليوباترا على استعارة محمد الشحات الشهير بالحضرى لمدة عام ضمن صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق ليدعم صفوف الإنتاج، بجانب الثنائى أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور حارسا مرمى الفريق، وتنازل الإنتاج الحربي عن خدمات حارسه عامر عامر حارس قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي لصالح سيراميكا بعدما شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري مع الإنتاج الحربي استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.

ويكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى بالدوري أمام سيراميكا والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الأولى لمسابقة الدوري العام، حيث طالب مختار مختار الصفقات الجديدة ببذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى احتل بها المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.