شكرا لقرائتكم حازم إمام يطمئن جماهير الزمالك: "عندكوا فرقة جامدة والفلوس جاية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق جماهير القلعة البيضاء قبل انطلاق مسابقة الدوري مؤكداً أن الفارس الابيض يمتلك فرقة جامدة سواء الاساسين أو الاحتياطين وأن الموارد المادية قادمة لامحالة لحل أزمات النادى ،وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك عنده فرقة جامدة بلغة الكورة سواء الاساسين أو الاحتياطين رغم أن الفرقة لم تدعم سوى بحمزة المثلوثى وعودة المعارين أحمد فتوح ومحمد أشرف روقة لكن تظل فرقة قوية مرشحة لحصد البطولات".

ويضيف حازم إمام:"جمهور الزمالك ميقلقش عنده فرقة جامدة وفى خلال ايام قليلة فلوس الرعاية هتحل الازمات المادية وهيتم تعديل عقد مصطفى محمد وشيكابالا واوباما ودفع مقدم تمديد تعاقد فرجانى ساسى والفرقة هتفوق ومش هيبقى فيه مشاكل خالص".

وأكمل حازم إمام:" عجبنى كلام احمد سيد زيزو عن فريق الزمالك ، خاصة لما قال مفيش لاعب مدلدل فى الزمالك ودى نقطة مهمة جدا مفيش لاعب عينه مكسورة ولازعلان ولامحبط ولا مش واثق فى قدراته احنا خسرنا ماتش وكنا بنلعب فيه كويس وهذا أمر عادى فى عالم الكرة".

يترقب مسئولو نادي الزمالك نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عبد الله جمعة ويوسف أوباما لاعبا الزمالك والتي خضعا لها أمس، وذلك لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية للفريق، حيث أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي استمرار إيجابيتها ليستمر الثنائي في العزل المنزلي.

من ناحية أخرى يؤدي محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادي وفقًا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادًا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.