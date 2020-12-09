شكرا لقرائتكم عماد النحاس: ضربة بداية الدوري أمام الزمالك قوية وصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، إن مباريات فريقه فى النسخة الماضية من بطولة الدورى الممتاز، لم تكن سهلة، خاصة أنه كان يواجه منافسين تعرضوا للخسارة من الأهلى ثم يلتقون مع فريقه، قائلا:"كل الدورى كان صعب وضحايا الأهلى المواجهات معاهم مكانتش سهلة وفي 14 نادى كانوا بينافسوا على المركز الرابع واحنا رقم 15"، مشدداً إنه كان يتمنى استمرار النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق السابق ضمن صفوف ذئاب الجبل.

وعلق عماد النحاس، على ضربة البداية لفريقه فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى، حيث سيلتقى فريقه يوم السبت المقبل، مع الزمالك فى الجولة الأولى من البطولة ، قائلاً:"ضربة البداية أمام الزمالك قوية وصعبة رغم الظروف اللى بيعيشها نادى الزمالك، لكن الأندية الكبيرة بتطلع من أزماتها بسرعة".

وتابع النحاس:"دعمنا كل الخطوط وكان نفسنا معروف يوسف وأحمد شكرى يكملوا معانا، لكن الاسماعيلي حابب يحافظ على شكرى، ومعروف كان ليه حالة خاصة، ولم يكن لدى طموح فى ضم لاعب تاني غير الصفقات اللى ضميتها".

ونجح المقاولون العرب فى إنهاء الموسم الماضى فى المركز الرابع خلف الأهلى والزمالك وبيراميدز على الترتيب، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وقال النحاس عن مواجهة فريقه المقبلة مع النجم الساحلى التونسى فى البطولة الأفريقية إنه يركز فى الوقت الحالى فى مواجهات بطولة الدورى ثم سيفتح ملف لقاء النجم.

كما اختتم عماد النحاس تصريحاته قائلا:"اللاعبون الجدد يدركون المسئولية منذ اليوم الأول، وبقول لباسم على حمدلله على السلامة ورجعت بيتك مرة تانية، وكلهم عندهم خبرات، وبنبص الأول على المستوى الأخلاقى وبعد كدة المستوى الفنى، ودعمنا كل الخطوط بعشر لاعبين، مثل الموسم الماضي، وأشكر كل اللاعبين على الموسم الماضي، وبأكد أن نكمل على نفس المستوى وحزين على اللاعيبة اللى مشيت من وسطنا".