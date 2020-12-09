شكرا لقرائتكم أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم بعد التعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب نادى الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها مؤخرًا وجاءت سلبية، ليتعافى من الإصابة بفيروس كورونا الذى لحقت به قبل مباراة فريقه والأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى جمع بينهما على ستاد القاهرة، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتوج الفريق الأحمر باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، ليغيب أوباما عن الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدى قدرة أوباما على المشاركة فى التدريبات الجماعية، من عدمه، حيث سيتواجد اللاعب اليوم فى مقر النادى، من أجل العودة إلى تدريبات الفريق خلال المرحلة الجارية من أجل الاستعداد مع الفريق الأبيض للمواجهات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز.

كما تعافى محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد للتدريبات الجماعية للأبيض، فى الأيام الماضية، بعدما غاب الثنائى منذ مباراة الأهلى وبعدها مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، فى نصف نهائى كأس مصر، والتى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع منافسات البطولة المحلية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، يوم السبت المقبل، ويعد اللقاء بمثابة تحدى لأبناء ميت عقبة لمصالحة الجماهير البيضاء بعد توديع كأس مصر وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى ظل دخول المقاولون اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما نجح فى عبور الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فى نسختها الجارية، بعدما فاز على فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 10/0، لمواجهة نظيره النجم الساحلى فى دور الـ32 من البطولة.