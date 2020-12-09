شكرا لقرائتكم بيكهام يشارك فى تدريبات الأهلي اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي فى تدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا في إطار إستعداد الأحمر لمباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الإولى لبطولة الدوري ، ،وكان بيكهام قد انضم رسميا إلى الأهلي حيث تم الإعلان عن الصفقة قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا ولكن اللاعب أجري مسحة طبية اثبتت وقتها ايجابية عينته ليغيب عن مران الفريق عدة أيام وخضع لبروتكول العلاج الخاص بوزارة الصحة قبل أن يتعافي ويعلن جاهزيته للتواجد فى التدريبات،وأعلن بيكهام عبر صفحته الرسمية سلبية النتيجة التى خضع لها ومن ثم تعافيه من فيروس كورونا ، وأنضم بيكهام للأهلي قادماً من دجلة لمدة خمسة مواسم.

وشارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق ،في المران الجماعي الذي أقيم عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش وجاءت مشاركة الثلاثي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.