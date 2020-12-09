شكرا لقرائتكم خبر عن جورباشيان يرد على ادعاءات كاراجر بسخرية لاذعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شن وكيل الأعمال كيا جورباشيان هجوماً لاذعاً على جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق والمحلل في شبكة «سكاي سبورتس» حالياً، بعد انتقاد الأخير صفقاته مع أرسنال الإنجليزي. ووصف كاراجر بعض صفقات أرسنال مثل البرازيليين ويليان ودافيد لويز وسيدريك سواريز الذين يمثلهم جورباشيان بـ«النكتة»، وتساءل عن مسؤولية جورباشيان في خداع أرسنال بعد خسارة الفريق من توتنهام مؤخراً، ورد جورباشيان على اتهامات كاراجر: «على كاراجر أن يراجع حقيقة نفسه قبل أن يتكلم»، في إشارة لحادثة إيقافه عن العمل، بعد بصقه على فتاة كانت تجلس بجوار والدها مشجع ليفربول بعد انتقاده الفريق في 2018.

وتابع جورباشيان: «أولاً وقبل كل شيء، جاري نيفيل أنقذ كاراجر من خسارة وظيفته بعد تلك الحادثة، وأتفهم رغبته بالمحافظة على عمله من خلال تصريحات لا أساس لها من الصحة. أتعجب من دفع الشبكة الكثير من المال له، مئات الآلاف، كي يدلي بتعليقات. يجب أن تتأكد من مصداقية التعليقات قبل قولها على الملأ. الحقيقة أنه لا علاقة لي بصفقة ويليان ولو كلف كاراجر نفسه وسأل أرتيتا (مدرب أرسنال) والمدير الفني إيدو لقالوا له إن أرتيتا قدم 3 عروض في 3 مناسبات، ليكون ويليان أول صفقاته في الصيف، ويليان كانت أمامه عروض من ناديين إنجليزيين وإنتر ميلان قدم له عرضاً لطيفاً، لكن أرتيتا أقنعه بالبقاء في لندن، ودافيد لويز أيضاً نفس الشيء، حاول أرتيتا في فترة الحجر المنزلي إقناعه بالبقاء في أرسنال وموكلي جابرييل مطلوب لـ 3 أندية على الأقل حالياً».

واتهم جورباشيان مدافع ليفربول السابق بالغيرة من الألقاب التي حصل عليها ويليان ولويز وقال: «من الواضح أنه يشعر ببعض الغيرة؛ لأنه لا توجد في خزانته ما في خزانة ويليان ولويز من الألقاب، فازا بكل لقب لم يحصده هو، وانتقد لويز بشكل مبالغ فيه العام الماضي؛ لأنه لعب مباراة واحدة سيئة أمام مانشستر سيتي، لكنه لم يمدحه بكلمة واحدة لأدائه البطولي ونيله جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي، والجميع يعرف أنه يلعب بقلبه، بالنسبة لسيدريك سواريز، لم يلعب بما يكفي من الوقت لترك بصمته وويليان ليس لديه شيء ليثبته أمام كاراجر، لا يمكنك انتقاد لاعبين جدد يحاولون التكيف على أسلوب الفريق».