شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر يكشف رغبة مدرب حراس مرمى الأهلى فى التعاقد مع محمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن البلجيكى ميشيل ياكانوني مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي القادم، وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل حراس الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".

وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائى كأس مصر وقدم مستوى جيدا في المباريات خلال الموسم المنقضي".

وفى وقت سابق كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر كواليس لقطة القميص الذى خصصه لتكريم والدته المتوفاة على هامش نهائى كأس مصر، وقال محمد بسام فى تصريحات خاصة لـ "تليفزيون الخليج 365" "الحمد لله على الأداء، شكراً على اللاعبين، لم نقصر ولكن توفيق ربنا لم يحالفنا، بإذن الله تكون بداية موفقة لوجود الطلائع فى التنافس على البطولات".

وأضاف محمد بسام "منذ وصول الطلائع للنهائى خططت لتكريم والدتى بارتداء قميص يحمل صورتها لكن بعد الخسارة ظننت أن الخطة فشلت فجلست على دكة البدلاء حزينا أنتظر الحصول على ميدالية المركز الثانى حتى أعود لغرفة الملابس وفجأة وبدون ترتيب منى التقطته عدسات الكاميرات ووجدت ردود أفعال هائلة لم أتخيلها، مصر كلها بتدعى لأمى، جمهور الأهلى والزمالك بيدعوا لأمى وشوفت تفاعل رهيب مع الصورة، هون عليا الخسارة، لان الناس عرفت اد ايه امى كانت ست صالحة وقريبة من ربنا اللى خلانى سبب أن الناس تدعيلها".

وقال حارس الطلائع "أمى حاجة كبيرة بالنسبالنا، مازلت أعيش صدمة فراقها وأتمنى تكون فخورة بيا أنا وأخويا دلوقتى وربنا يجمعنا بيها فى الجنة، فى كل لحظة اتمنى تكون موجودة معايا كانت واثقة فى إمكانياتى وتعبت عشانى كانت بتصحى من 6 الصبح عشان تاخدنى النادى أتمرن وشجعتنى كتير وكان نفسها تشوفنى لاعب كبير فعمرى ما انساها فى اللحظة دى، كان لازم اعرف الناس انها السبب فى وجودى فى المكان ده".

وأردف محمد بسام "شكراً لكل واحد دعى لأمى، احنا معندناش تعصب بدليل الناس شافت اللقطة وتفاعلت معاها سواء أهلاوية أو زملكاوية، جمهور الزمالك كان سباق يدعى لوالدتى مع اننا كنا سبب من ايام فى خروج فريقهم من كأس مصر، المصريين فيهم حتة كويسة مستحيل تنتهى".

وأكمل حارس الطلائع :" دعوة أمى ليا "روح ربنا يحبب فيك خلقه" حسيت أن ربنا قبلها، شوفت حب الناس ودعمهم ليا، مصر كلها خلدت ذكرى أمى وبحاول دايما أرفع رأسها وأرد جميلها على".