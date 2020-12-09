شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان: أفكر فى زيارة لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هناك أمور عديدة وأصول ثابتة للنادي الأبيض، قد تجلب أموالًا كثيرة في حالة استغلالها بالشكل الأمثل.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «قمت بوضع خطط مستقبلية، في حالة تولي رئاسة نادي الزمالك، وهو ما أقوم به دائما حتى عندما كنت مدربـا لحراس المرمى».

وأضاف: «يجب تأجيل الحديث عن انتخابات نادي الزمالك، وتم الاستعانة بعدد من الأسماء داخل القائمة التي تم الاستقرار عليها لخوض الانتخابات».

وتابع سليمان: «تحدثت مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وإبلاغهم ببعض الأمور التي ستجلب أموالًا للنادي، خلال الفترة المقبلة، وهناك لوحات إعلانية خارج النادي وداخله، ستجلب موارد كثير للنادي».

وأكمل: «كانت هناك عدد من المحلات داخل الزمالك كانت تجلب أموالًا تصل إلى 40 مليون جنيه، تم إغلاق تلك المحلات وتحويلها لمكاتب إدارية للموظفين».

وواصل: «ثقتي كبيرة في لجنة الكرة أشرف قاسم وأيمن يونس وعبدالحليم على، وأفكر في زيارة اللاعبين والجهاز الفني لدعمهم قبل انطلاق الدوري المصري».

وأتـم: «فاروق جعفر وأحمد عبدالحليم كلهم كباتن نادي الزمالك، ولا أعرف حقيقة الأنباء المنتشرة حول وجود حالة عدم رضا عن تواجد فاروق جعفر».