شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بدوري الأبطال.. تعديل فى عقد موسيماني مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك مميزات إضافية سيتم وضعها في عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب نجح في التحدي، وفاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: «عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي لمدة موسمين، وتم تفعيل عقده بدءا من الموسم الجديد».
وأضاف: «موسيماني سيقوم بتغيير مواعيد التدريبات، وطالب بتغيير إضاءة ملعب مختار التتش بالجزيرة».
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