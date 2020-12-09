شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من الأهلي لـ «الجبلاية» قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب النادى الأهلى من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، فتح باب القيد الشتوى مبكرًا حتى يتسنى للجهاز الفنى إضافة المهاجم الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لقائمته حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من جميع عناصره خلال كأس العالم للأندية التى ستقام فى فبراير المقبل.
يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن فتح باب الانتقالات الشتوية خلال الفترة من 15 فبراير إلى 30 مارس، وهو ما يتعارض مع فتح القيد الثانى فى دورى رابطة أبطال إفريقيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 من الشهر نفسه.
ويُنتظر أن يرسل النادى خطابًا رسميًا يتضمن طلبه مراعاة ظروف الفريق، خاصة أنه يمثل القارة الإفريقية فى المونديال فضلاً عن تلاحم المواسم الذى أحدث ارتباكًا لجميع الأندية فى قيد العناصر الجديدة، ويأمل الأهلى فى إتمام صفقة الأوروجوانى سيرينو، لاعب صن داونز، خلال الانتقالات الشتوية، خاصة أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، شدد على ضرورة التعاقد مع اللاعب خلال الجلسة الأخيرة التى جمعته مع محمود الخطيب، رئيس النادى، لحاجة الفريق إلى جهوده والمساهمة فى حل أزمة الهجوم التى عانى منها الفريق طوال الموسم المنتهى.
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