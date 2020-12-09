شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «كاف» يحدد الموعد النهائي للسوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعًا برئاسة كونستانت أومارى القائم بأعمال رئيس كاف، غدا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفى الجمعة، أبرزها تحديد موعد ومكان مباراتي كأس السوبر الأفريقي في نسختي 2020 و2021، كما يناقش المكتب التنفيذي آخر تطورات الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وكأس أفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020، كما سيناقش اللوائح الخاصة بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وسيحدد كاف في الاجتماع الموعد المحدد للتقدم بطلب استضافة عدد من لبطولات المقبلة، وكذلك اعتماد اللوائح الخاصة ببطولات الأندية في النسخ المقبلة.

ويلتقي الأهلي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية، فريق نهضة بركان المغربي، خلال الأيام المقبلة لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.