شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يرفض «مؤامرة» ريال مدريد ومونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان تكهنات لوسائل إعلام إيطالية عن احتمال حدوث اتفاق من تحت الطاولة في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ قد يحرم فريقه من التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم واصفاً هذه التكهنات بأنها محبطة.

ويحتاج فريق المدرب كونتي للفوز على ضيفه شاختار دونيتسك، الأربعاء في آخر مباراة لهما بالمجموعة الثانية ليكون لديه أي فرصة لاحتلال أول مركزين.

لكن إذا فاز إنتر وتعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ في المباراة الأخرى بالمجموعة غداً فان ريال ومونشنجلادباخ سيتأهلان.

وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن نظرية المؤامرة، ورداً على سؤال حتمي إذا كان يخشى أن يحدث هذا الأمر في المباراة الأخرى قال كونتي: «نلعب في دوري الأبطال، نحن نتحدث عن أندية كبيرة، لست قلقاً على الاطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد، دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى، أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيراً على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين. إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام، إنها مجرد تكهنات لكن إنتر وشاختار وريال ومونشنجلادباخ سيلعبون من أجل الفوز».