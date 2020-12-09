شكرا لقرائتكم إسلام جمال يقود دفاع طلائع الجيش أمام الجونة فى انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر إسلام جمال مدافع طلائع الجيش المعار من الاتحاد السكندرى للمرة الاولى مع فريقه أمام الجونة ليقود دفاع الطلائع فى ظل غياب أحمد علاء مدافع الفريق المعار من الاهلى عن اللقاء بعد تعرضه للإيقاف عقب طرده فى نهائى كأس مصر أمام الاهلى ، ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام.

وعقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بتدشين انطلاقة مميزة فى بطولة الدورى عن طريق الفوز على الجونة فى افتتاح المسابقة ليكون بمثابة نقطة البداية لمشوار مميز بعد التعاقد مع صفقات قوية،وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وجدد مسئولو طلائع الجيش الثقة فى طارق العشرى، المدير الفني للفريق، رغم خسارة كأس مصر فى المباراة النهائية أمام الأهلى، لاسيما أن العشرى أستطاع أن يقدم أداءً يستحق الاحترام والإشادة فى نهائى كأس مصر، الذى جمع فريق الطلائع والأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى بتتويج الفريق الأحمر باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة والأشواط الإضافية بهدف لمثله.