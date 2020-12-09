شكرا لقرائتكم صفقات المقاولون العرب تتحدث عن طموحات الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث لاعبو المقاولون الجدد فى المؤتمر الصحفي الذى عقده النادى ظهر اليوم الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة قبل بدء الموسم الجديد الذى يراه مسئولو المقاولون الاصعب نظرا لتدعيم كل الفرق حيث عبر اللاعبون عن سعادتهم بالانضمام للمقاولون العرب من أجل تحقيق مجد جديد لهم مع قلعة ذئاب الجبل التى تخوض تحديات كبيرة على المستوي النحلي فى بطولتى الدورى وكأس مصر وايضا المستوي الافريقي في بطولة الكونفدرالية .

فريق المقاولون العرب ضم عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه في مقمتهم باسم على وهيثم الجويني ومحمد حمدي زكي وأحمد شكرى وأحمد كابوريا و سيم الغنوشي و أحمد مجدي وأحمد عبد العزيز وخالد الحسيني

وجه باسم على، لاعب الأهلى السابق والعائد من جديد إلى نادى المقاولون العرب، الشكر لعماد النحاس ونادى المقاولون على عودته من جديد لقلعة ذئاب الجبل، وقال باسم على على هامش كلمته فى مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة: أشكر عماد النحاس ومحسن صلاح ومحمد عادل انهم فتحو الباب انى أرجع بيتى تاني، عماد النحاس بصمته واضحة في الدوري عندنا أهداف السنة دى أتمنى نحققها خاصة فى أفريقيا وأتمنى نقدر نحقق موسم أقوى من اللى فات.

وقال هيثم الجوينى: أتمنى أطون عمد حسن ظن الجهاز الفنى، وأمامنا أهداف كبيرة أتمنى نقدر نحققها كلنا طموح وأتمنى ربنا يوفقنا ونشرف نادينا فى أفريقيا.

وحرص أحمد داودا على توجيه الشكر لإدارة المقاولون وقال: الناس احتونونى من أول يوم والنحاس منحنى الثقة وشاركت فى المباريات وأتمنى ربنا يكرمنا فى الدورى والكونفدرالية، وكابتن عماد زرع جوانا طموح كبير وأتمنى نكون إضافة للفريق.

فيما قال أحمد كابوريا: سعيد جدا للتواجد فى كيان كبير مثل نادى المقاولون، وأتمنى التوفيق لى ولزملائي ونكمل نجاحات الموسم الماضى خاصة أن هناك تجانس بين الجميع الذى يسعي لتقديم المزيد من الانتصارات لقلعة ذئاب الجبل .

وأضاف التونسي وسيم النغموشى: أشكر الجهاز الفنى وإدارة المقاولون وأتمنى نكمل نجاحات الفريق التى حققها فى الموسم الماضى والذى نجح فى فرض نفسه على المربع الذهبي ويخوض بطولة الكونفدرالية الافريقية .

وقال محمد حمدى زكى: أشكر ناكى المقاولون والجهاز الفنى، خطوة كبيرة بالنسبة لى ما تقلش عن الأندية اللى لعبت فيها، وأتمنى تبقى خطوة كويسة ليا وللنادى المقاولون لديه طموح كبير من فترة طويلة وبدأ فى تحقيقة وأتمنى نكمل عليه.

واستكمل أحمد مجدى: أشكر الإدارة والجهاز الفنى، الموسم الماضي النادي قدم طفرة وهدفنا أن نحقق إنجاز فى أفريقيا، وأشكر اللاعبين عن الموسم الماضي حتى الذين رحلوا لولاهم مكناش هنبقى موجودين فى أفريقيا، وأتمنى نحافظ على نجاحات الفريق رغم صعوبة المنافسة.

أحمد شكرى: سعيد بالتواجد فى المقاولون ومنظومة محترمة، ونتمنى تقديم إضافة للفريق، وهدفنا الوصول لأبعد مرحلة فى أفريقيا والدورى.

أحمد عبد العزيز: فخور بالتواجد فى المقاولون وأشكر الجهاز الفنى على ثقته وأتمنى الاستمرارية فى نجاحات الفريق.

خالد الحسينى: حاسس ان فى عمار بينى وبين ربنا انى أجى ناكى زي المقاولون، وأتمنى أكون عند حسن ظنهم.