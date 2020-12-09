شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: صعب نقيد 40 لاعباً بقائمة الأهلي الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم قيد 28 لاعبا محليا وإفريقيا، ومن الصعب قيد 40 لاعب ضمن القائمة الإفريقية، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "الحمد لله على التتويج بالثلاثية، بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت هامة للغاية، بعدما غابت لفترة طويلة عن الدخول إلى خزائن البطولات في الأهلي".

وأضاف: "عشنا فترة سعادة كبيرة بعد الفوز بها، لكن لدينا تحديات قادمة، وسنطوي الصفحة ونبدأ الاستعداد لمباريات الدوري المصري، والنسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "سجلنا 28 لاعبا محليا وإفريقيا، وقد نستعين ببعض اللاعبين الشباب عربي بدر ومحمد شكري وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وهم في حسابات موسيماني أيضا، ولا توجد اي مشكلة في القائمة الإفريقية بالنسبة للأهلي، ولن يستطيع اي نادٍ تسجيل 40 لاعب ". وتابع مدير الكرة بالأهلي: "هناك اتجاه داخل الأهلي لتمديد عقود بعض اللاعبين، ومنهم محمد شريف". وحول موقف آليو بادجي، قال: "اتفق مدير التعاقدات أمير توفيق مع آليو بادجي على الإعارة، لكن حتى الآن لم نحسـم الأمر كاملًا".

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.