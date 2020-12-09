شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السكندرى يزور إبراهيم حسن بعد إصابته بكسر فى الضلوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة ، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.

من جانبه أكد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن حالة إبراهيم حسن مدير الكرة أصبحت مستقرة، وألغى محمد مصيلحى رئيس النادى الجلسة التحفيزية المتفق عليها اليوم بين الجهاز الفنى واللاعبين فى حضور مجلس الإدارة نظرا للحادث الذى تعرض له مدير الكرة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته فى تمام الساعة الرابعة على ملعب النادى استعداد لأولى مباريات الدورى أمام بيراميدز المقرر لها 12 ديسمبر الحالى على ملعب الدفاع الجوى.