شكرا لقرائتكم أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك ويكشف تفاصيل تنمية موارد النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، وتم تجهيز القائمة التي ستدخل معه إلى المعترك الانتخابي، لكنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " الزمالك يملك كوادر إدارية وفنية، وهناك لجنة محترمة برئاسة المستشار أحمد البكري، وهي لائحة النادي ، وتم توزيع الاختصاصات ما بين إدارة الكرة والإدارة التنفيذية، من أجل تسهيل الأمور".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو ظهوره في أحد البرامج طمأن جماهير الزمالك على الحالة الخاصة باللاعبين، والفريق ليس في حاجة لدعم بصفقات جديدة، والفريق ظهر بشكل جيد بعد تثبيت التشكيل وحالة الاستقرار، يجب المحافظة على القوام الرئيسي، وهو موجود حاليا".

وواصل: "اللجنة استلمت في وقت قصير، وحاولوا البحث عن لاعبين غير مرتبطين بعقود وفاوضوا أحمد الشيخ، لكن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم المنقضي كان جيدا، وفاز الفريق ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي".

وتابع: "الزمالك لديه لاعبين مميزين حاليا، والمحاسب طارق حشيش قادر على زيادة الموارد، ولن تكون هناك أزمات، والزمالك نادي كبير والدولة ستدعم النادي في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان كبير ".

وأضاف: "يجب تأجيل الحديث عن انتخابات نادي الزمالك، وتم الاستعانة بعدد من الأسماء داخل القائمة التي تم الاستقرار عليها لخوض الانتخابات".

وتابع سليمان: "تحدثت مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وإبلاغهم ببعض الأمور التي ستجلب أموالًا للنادي، خلال الفترة المقبلة، وهناك لوحات إعلانية خارج النادي وداخله، ستجلب موارد كثير للنادي".

وواصل: "ثقتي كبيرة في لجنة الكرة أشرف قاسم وأيمن يونس وعبدالحليم علي، وأفكر في زيارة اللاعبين والجهاز الفني لدعمهم قبل انطلاق الدوري المصري".

وأتـم: "فاروق جعفر وأحمد عبدالحليم كلهم كباتن نادي الزمالك، ولا أعرف حقيقة الأنباء المنتشرة حول وجود حالة عدم رضا عن تواجد فاروق جعفر".